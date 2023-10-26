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Маленький кроссовер Renault, который сами французы купить не смогут

Renault Kardian появится в Южной Америке и на других неевропейских рынках

Большинство автомобилей продаются во всем мире практически в неизменном виде. Но некоторые автопроизводители адаптируют свои автомобили к региону продаж. А на рынках с ограниченным бюджетом покупатели могут получить и вовсе второсортные модели.

Но новый Renault Kardian выглядит настолько привлекательно, что может сравниться с лучшими SUV на европейских трассах, хотя там вы его никогда не увидите. Субкомпактный кроссовер B-сегмента, представленный сначала в Южной Америке, а затем на других международных рынках, является первым автомобилем Renault, построенным на новой модульной платформе, которая может быть использована для всех моделей – от маленьких кроссоверов до больших пикапов.

Renault Kardian
Renault Kardian

С его длиной в 4119 мм и колесной базой в 2604 мм, Kardian немного меньше, чем европейский Captur, но сохраняет сходные пропорции. А вот где дизайн действительно отличается, так это в передней части: у Captur обычные фары с когтеобразными ДХО, а у Kardian раздельное расположение фар и более крупная решетка радиатора, что придает кроссоверу брутальный вид.

Renault Kardian
Renault Kardian

Kardian оснащен 1,0-литровым трехцилиндровым турбодвигателем с двойным сцеплением, развивающим 123 л.с. Гибридная версия не предусмотрена, так как на менее развитых рынках она не востребована, что позволяет снизить стоимость исходной модели.

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Интерьер автомобиля напоминает салон Dacia Sandero и, несомненно, понравится покупателям благодаря 8-дюймовму экрану информационно-развлекательной системы, беспроводной функции Apple CarPlay и отдельному цифровому блоку приборов. Кроссовер оснащен системой мониторинга слепых зон и системой кругового обзора, есть адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение и система помощи при старте на подъеме.

Renault Kardian
Renault Kardian

Renault начнет производство Kardian сначала на заводе в Куритибе (Бразилия), а затем на заводе в Касабланке (Марокко). Несмотря на то, что это всего лишь в часе полета на самолете из Франции, в салонах французских дилеров новинку вы не увидите.

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Источник: Carscoops

Фото: Renault

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За РулемАлексеева Елена
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