Маленький кроссовер Renault, который сами французы купить не смогут

Renault Kardian появится в Южной Америке и на других неевропейских рынках

Большинство автомобилей продаются во всем мире практически в неизменном виде. Но некоторые автопроизводители адаптируют свои автомобили к региону продаж. А на рынках с ограниченным бюджетом покупатели могут получить и вовсе второсортные модели.

Но новый Renault Kardian выглядит настолько привлекательно, что может сравниться с лучшими SUV на европейских трассах, хотя там вы его никогда не увидите. Субкомпактный кроссовер B-сегмента, представленный сначала в Южной Америке, а затем на других международных рынках, является первым автомобилем Renault, построенным на новой модульной платформе, которая может быть использована для всех моделей – от маленьких кроссоверов до больших пикапов.

Renault Kardian

С его длиной в 4119 мм и колесной базой в 2604 мм, Kardian немного меньше, чем европейский Captur, но сохраняет сходные пропорции. А вот где дизайн действительно отличается, так это в передней части: у Captur обычные фары с когтеобразными ДХО, а у Kardian раздельное расположение фар и более крупная решетка радиатора, что придает кроссоверу брутальный вид.

Renault Kardian

Kardian оснащен 1,0-литровым трехцилиндровым турбодвигателем с двойным сцеплением, развивающим 123 л.с. Гибридная версия не предусмотрена, так как на менее развитых рынках она не востребована, что позволяет снизить стоимость исходной модели.

Интерьер автомобиля напоминает салон Dacia Sandero и, несомненно, понравится покупателям благодаря 8-дюймовму экрану информационно-развлекательной системы, беспроводной функции Apple CarPlay и отдельному цифровому блоку приборов. Кроссовер оснащен системой мониторинга слепых зон и системой кругового обзора, есть адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение и система помощи при старте на подъеме.

Renault Kardian

Renault начнет производство Kardian сначала на заводе в Куритибе (Бразилия), а затем на заводе в Касабланке (Марокко). Несмотря на то, что это всего лишь в часе полета на самолете из Франции, в салонах французских дилеров новинку вы не увидите.

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Источник: Carscoops

Фото: Renault