Самый крутой Evolute: назван срок появления 600-сильного кроссовера i-Jet

«Моторинвест» начнет выпуск электрического кроссовера Evolute i-Jet в ноябре

Первые товарные экземпляры спортивного электрического кроссовера Evolute i-Jet сойдут с конвейера расположенного в Липецкой области завода «Моторинвест» уже в ноябре 2023 года, сообщает источник. Близящийся старт продаж этой модели производитель анонсировал еще в середине октября.

Ставший четвертой моделью в линейке электромобилей Evolute после седана i-Pro и кроссоверов i-Joy и i-Sky, i-Jet будет первым полноприводным представителем модельного ряда и при этом самым динамичным. Разгон до 100 км/ч будет занимать 3,7-4,0 секунды в зависимости от версии.

Evolute i-Jet

В базовой версии у i-Jet двигатели общей мощностью 585 л.с., а у топ-варианта — 646 л.с. и 940 Нм. Также будут предложены два варианта батареи: литий-железо-фосфатная на 80 кВт с запасом хода 483 км (по циклу WLTP) и полутвердотельная на 90 кВт с запасом хода в 530 км.

Evolute i-Jet

Напомним, что модели Evolute (седан i-Pro и кроссоверы i-Joy и i-Sky) собирают под Липецком крупноузловым методом из китайских машинокомплектов. Встающий в производство Evolute i-Jet – по факту «китаец» DFSK Seres SF5; аббревиатура из четырех букв в начале указывает на концерн и его электромобильный суббренд, Dongfeng Sokon.

Тогда же, в ноябре на «Моторинвесте» должна начаться сборка минивэнов i-Van.

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Источник: Автопоток

Фото: Evolute