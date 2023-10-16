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В России начнутся продажи нового спортивного кроссовера Evolute

Evolute представил новый спортивный E-SUV премиум-класса i-JET

Российский бренд электромобилей Evolute объявил о старте предзаказа на новый премиальный электрокроссовер Evolute i-JET. Полноприводный E-SUV станет самой динамичной моделью в линейке марки – до 100 км он разгоняется за 3,7-4 секунды в зависимости от версии батареи.

Evolute i-JET
Evolute i-JET

Электрокар оснащается электрической силовой установки пиковой мощностью 646 л. с. (крутящий момент - 940 Нм). На старте производства Evolute i-JET будет доступен для приобретения с одной из двух возможных версий батарей на выбор. Первый вариант – с литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 80 кВт с запасом хода 430 км по циклу WLTP. Второй вариант – с полутвердотельным аккумулятором емкостью 90 кВт с запасом хода в 530 км.

Evolute i-JET
Evolute i-JET
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Что касается внешности спортивного кроссовера, то она отвечает самым современным трендам, сочетая в себе бионический дизайн и премиальный минимализм, отмечается в пресс-релизе компании.

Рекомендованная розничная цена и подробная комплектация спортивного Evolute i-JET будут объявлены дополнительно.

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Источник, фото: Evolute

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За РулемПономарева Дарина
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