В России начнутся продажи нового спортивного кроссовера Evolute

Evolute представил новый спортивный E-SUV премиум-класса i-JET

Российский бренд электромобилей Evolute объявил о старте предзаказа на новый премиальный электрокроссовер Evolute i-JET. Полноприводный E-SUV станет самой динамичной моделью в линейке марки – до 100 км он разгоняется за 3,7-4 секунды в зависимости от версии батареи.

Evolute i-JET Evolute i-JET

Электрокар оснащается электрической силовой установки пиковой мощностью 646 л. с. (крутящий момент - 940 Нм). На старте производства Evolute i-JET будет доступен для приобретения с одной из двух возможных версий батарей на выбор. Первый вариант – с литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 80 кВт с запасом хода 430 км по циклу WLTP. Второй вариант – с полутвердотельным аккумулятором емкостью 90 кВт с запасом хода в 530 км.

Evolute i-JET Evolute i-JET

Что касается внешности спортивного кроссовера, то она отвечает самым современным трендам, сочетая в себе бионический дизайн и премиальный минимализм, отмечается в пресс-релизе компании.

Рекомендованная розничная цена и подробная комплектация спортивного Evolute i-JET будут объявлены дополнительно.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Evolute