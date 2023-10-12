На покупку автомобиля Evolute выделят субсидию: кто сможет ею воспользоваться

Власти Липецкой области компенсируют покупателям Evolute 350 тыс. рублей

Руководство Липецкой области намерено поддержать расширение парка электромобилей в регионе. Как сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, на приобретение электромобилей для таксопарков будут выделяться бюджетные субсидии. В первую очередь речь идет об электрокарах Evolute, которые производятся на липецком заводе «Моторинвест».

«Поддерживать будем, конечно же, липецкие электромобили. За каждое купленное таксопарком авто марки Evolute компенсируем до 350 тыс. руб. Претенденты на получение субсидии уже есть», — рассказал глава Липецкой области.

В этом году субсидии предусмотрены в размере 20 млн рублей, на следующий год – 50 млн рублей.

Вместе с тем губернатор рассказал, что в регионе продолжается работа по развитию зарядной инфраструктуры. Общее число заправок к концу 2024 года в области может превысить 20.

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Источник: Telegram Игоря Артамонова

Фото: Evolute