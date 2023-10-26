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Почти стоимость новой Lada Granta — столько выплатили владельцу Porsche Cayenne за кражу фар

Названы города, в которых злоумышленники чаще всего воруют детали автомобилей

Согласно статистике страховой компании «Согласие», только на долю хищений автомобильных зеркальных элементов за первые девять месяцев текущего года приходится 30% страховых случаев по каско. На втором месте с показателем в 11,8% стоит кража колес. В остальных случаях преступники не гнушались воровством эмблем, форсунок омывателей фар, самих фар, колесных колпаков, креплений стеклоочистителей, штатных камер и прочих деталей, для хищения которых даже не обязательно было залезать в салон автомобиля.

Чаще всего на кражу зеркал жаловались владельцы Mercedes-Benz, особенно внедорожников GLS. Запасные колеса часто воруют у Mitsubishi Outlander. Лидерами по кражам деталей с машин являются Москва, Подмосковье и Екатеринбург. Примечательно, что статистика краж по Петербургу в семь раз меньше, чем в Москве.

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В рейтинге страховых выплат на третьем месте автомобилист из Екатеринбурга — ему выплатили 300 тыс. руб. за похищенные боковые зеркала у Mercedes-Benz C-класса, а также за ущерб из-за повреждений на передних дверях автомобиля.

На второй строчке случай в Москве с двухлетним Mercedes-Benz GLE — снятые с него детали оценили на 337 731 руб. Возглавляет топ-3 Porsche Cayenne 2019 года выпуска, во время кражи фар преступники повредили кузовные детали машины. Страховая выплата составила 577 318 руб. За такие деньги еще недавно можно было приобрести новую Lada Granta.

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Источник: Kommersant.ru

Фото: Youtube

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За РулемСветлана Тарасенко
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