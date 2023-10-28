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В Волжском 17-летний водитель не справился с...

Подросток удирал от полиции на Жигулях и попал в аварию (видео)

В Волжском 17-летний водитель не справился с управлением, скрываясь от ДПС

В городе Волжском Волгоградской области на неделе произошел очередной эпизод уличных гонок. В ночное время наряд ДПС попытался остановить ВАЗ-2106, но водитель не подчинился. Полиция начала преследование, в ходе которого водитель Жигулей грубо нарушал правила, сообщает источник.

«На улице им. Карбышева во время маневра водитель преследуемой автомашины не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. Полицейские незамедлительно приняли меры по деблокированию водителя и пассажиров и вызвали скорую помощь», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
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Медпомощь потребовалась сидевшему за рулем 17-летнему подростку и двум пассажирам, 18-летнему юноше и 14-летней девочке. Еще одна 14-летняя девочка отделалась испугом.

Выяснилось, что машину молодые люди угнали с одного из дворов. По факту угона и последующего ДТП ведется проверка.

Источник: МВД Медиа

Фото: YouTube

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