Подросток удирал от полиции на Жигулях и попал в аварию (видео)
В городе Волжском Волгоградской области на неделе произошел очередной эпизод уличных гонок. В ночное время наряд ДПС попытался остановить ВАЗ-2106, но водитель не подчинился. Полиция начала преследование, в ходе которого водитель Жигулей грубо нарушал правила, сообщает источник.
«На улице им. Карбышева во время маневра водитель преследуемой автомашины не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. Полицейские незамедлительно приняли меры по деблокированию водителя и пассажиров и вызвали скорую помощь», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
Медпомощь потребовалась сидевшему за рулем 17-летнему подростку и двум пассажирам, 18-летнему юноше и 14-летней девочке. Еще одна 14-летняя девочка отделалась испугом.
Выяснилось, что машину молодые люди угнали с одного из дворов. По факту угона и последующего ДТП ведется проверка.
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Источник: МВД Медиа
Фото: YouTube
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