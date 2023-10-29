Решили «переобуть» ГАЗель и поэтому угнали Ниву (видео)

На Новгородчине задержали мужчин, угнавших Ниву ради зимних покрышек

Вопросы сезонной смены шин каждый решает по-своему. Например, двое живущих в Пикалево (Ленинградская область) ранее неоднократно судимых мужчин 1990 и 1991 года рождения угнали в городе Боровичи (Новгородская область) внедорожник Нива, чтобы «переобуть» свою ГАЗель.

«Злоумышленники планировали «переобуть» на зиму свою ГАЗель, сняв колеса с любой подходящей машины. Для этих целей подельники приехали ночью в г. Боровичи, где им приглянулась старенькая отечественная Нива с вездеходной резиной. Они попробовали её открыть, и оказалось, что двери внедорожника не заперты, а двигатель запускается без ключа простым переключателем. Так, один из сообщников завел легковушку и отправился на ней до Пикалево. В это время другой страховал его на своем авто на случай, если тот заглохнет», – сообщила пресс-служба УМВД России по Новгородской области.

Избегая камер, они двигались по второстепенным дорогам, а доехав до Пикалево… отогнали Ниву в лесополосу, разобрали на запчасти и увезли их в гараж, а кузов сожгли. Как видим, первоначальные планы предприимчивых мужчин значительно «масштабировались».

Но владелец Нивы заявил в полицию, там вычислили АЗС, на которой останавливались автоворы, по номеру ГАЗели установили владельца, а впоследствии и подельника. В ходе обыска в гараже кроме запчастей нашлись личные вещи потерпевшего, которые он хранил в багажнике.

Полиция считает, что задержанные угоняли машины в нескольких областях, разбирая технику и продавая по запчастям. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, подозреваемые помещены под подписку о невыезде, следствие продолжается.

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Источник: МВД Медиа

Фото: YouTube