Появился более доступный аналог популярного китайского кроссовера

«За рулем» протестировал китайский кроссовер Jetour X70 Plus

В России сегодня огромный выбор китайских кроссоверов, в котором потребитель пока не сориентировался. И «За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, помогает разобраться в этом разнообразии.

В этот раз эксперт журнала Кирилл Милешкин обращает внимание на переднеприводный кроссовер Jetour X70 Plus.

Это автомобиль длиной 4724 мм и с колесной базой 2720 мм. По своим габаритам модель сопоставима со Skoda Kodiaq, длина которого достигает 4697 мм, а колесная база составляет 2790 мм.

Jetour X70 Plus

Двигатель у Jetour X70 Plus такой же, как у Chery Tiggo 8 Pro. Это 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 190 л.с., который работает в паре с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Но в чем основное преимущество кроссовера Jetour?

Мнение эксперта

Кирилл Милешкин, редактор журнала «За рулем»:

– Jetour X70 Plus оценили в 3–3,3 млн рублей, тогда как ближайший родственник Tiggo 8 Pro стоит 3,7–3,8 млн.

Агрегаты и оснащение у них идентичные. Chery в России уже много лет и вряд ли куда-то денется.

А Jetour, если вдруг дело сразу не пойдет, будет испытывать большие проблемы – вот поэтому, на наш взгляд, цены выглядят приятнее, чем у конкурентов.

Чем хорош, а чем плох Jetour X 70 Plus , читайте в ноябрьском номере журнала «За рулем» – скоро в продаже.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Кирилла Милешкина «Путешественник по асфальту», опубликованной в журнале «За рулем» №10/2023.