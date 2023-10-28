Помните, был такой Chery Amulet? Его решили возродить

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Первый автомобиль линейки Chery Amulet T9 представлен в середине октября

Chery Amulet T9 построен на базе популярной модели Tiggo 9. Он оснащен силовой установкой C-DM, которая сочетает в себе 156-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра и электромотор мощностью 218 л. с.

Chery Amulet T9
Chery Amulet T9

Запас хода автомобиля достигает 1400 километров. На чистом электричестве модель сможет проехать до 165 километров.

Chery Amulet T9
Chery Amulet T9
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Один из ключевых моментов, который привлекает внимание, это вариативность модели. Chery предлагает выбор между одним или двумя электромоторами, а также передним или полным приводом.

Кроме модели T9, в линейке также будет представлен седан Amulet A9, который станет гибридной копией Chery Arrizo 8.

Запуск новой линейки Chery Amulet запланирован на 2024 год.

Источник: IXBT

Фото: autohome.com.cn

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За РулемЛежнин Роман
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