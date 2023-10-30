Тюменец украл 60 дорогих велосипедов – и наконец попался (видео)
Житель Тюмени наворовал велосипедов на 300 тысяч рублей
Тюменская полиция после ряда заявлений о кражах велосипедов начала изучать записи с камер и обнаружила, что все преступления имеют схожий характер и, вероятно, совершаются одним человеком. Вскоре подозреваемого задержали – им оказался местный житель, который буквально летом освободился из мест лишения свободы.
«Мужчина признал вину и пояснил, что целенаправленно выбирал дорогостоящие велосипеды, оставленные без присмотра в подъездах жилых домов и на улицах областного центра. При помощи арматурных ножниц злоумышленник перерезал противоугонные тросы и похищал средства передвижения. Краденое он сбывал на рынках, а денежные средства тратил на личные нужды», – сообщила пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
Полиция установила причастность мужчины к 60 подобным эпизодам. Общий ущерб оценивается в сумму более 300 тысяч рублей – в общем, немного, потому что часть похищенного удалось изъять и вернуть владельцам.
Возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 158 УК РФ, фигурант заключен под стражу, расследование продолжается.
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Источник: МВД Медиа
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