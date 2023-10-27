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Честь самурая: технический директор Toyota признал провал водородного седана Mirai

Хироки Накадзима: Toyota начнет разработки коммерческого водородного транспорта

Провал седана Mirai на рынке, работающего на водородных топливных элементах, признал технический директор Toyota Хироки Накадзима. Он подчеркнул, что теперь усилия компании будут сконцентрированы на разработках коммерческого водородного транспорта.

«Мы попробовали Mirai, но безуспешно. Водородные станции очень немногочисленны, и их сложно реализовать, поэтому Mirai меньше по объему продаж», — цитирует издание топ-менеджера Toyota.
Toyota Mirai
Toyota Mirai
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Хироки Накадзима подчеркнул, что для использования водородных топливных элементов будут более перспективными коммерческие автомобили. Такие машины передвигаются по определенным маршрутам, потому будет несложно создать для них заправки по пути следования.

«Огромное количество грузовиков курсирует из пункта А в пункт Б, поэтому можно эксплуатировать станции с большей стабильностью. Коммерческие автомобили являются наиболее важной областью, в которой можно попытаться перейти на водород», — уточнил технический директор.

При этом Накадзима заявил, что компания не намерена отказываться от легковых автомобилей на водороде. Специалисты ищут способы уменьшить размеры компонентов, включая блок топливных элементов и баки, чтобы это можно применить к различным типам автомобилей. В частности, как потенциальный вариант применения водорода будут рассмотрены пикапы, предположил Накадзима.

Топ-менеджер Toyota представил более детальную информацию о разработках аккумуляторов Toyota, конечной целью которых станет запуск компанией технологии твердотельных аккумуляторов в 2027 или 2028 году.

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Источник: Autocar.co.uk

Фото: Toyota

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