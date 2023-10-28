Toyota выпустит внедорожник для путешествий… по Луне
Прототип был специально разработан для экспедиций по бездорожью на Луне. Этот багги оснащен четырьмя двигателями, аккумулятором повышенной плотности, и имеет по одному двигателю на каждое колесо, чтобы обеспечить максимальную проходимость на лунной местности.
Представитель Toyota заявил, что Space Mobility легко пройдет препятствия на луне в виде булыжников высотой до 50 см, а также способен подниматься по крутым склонам до 25 градусов.
Хотя вероятность появления Space Mobility в серийном производстве крайне мала, Toyota продолжает работу над несколькими вездеходами для Луны.
Одним из таких проектов является Baby Lunar Cruiser, а другим Daddy Lunar Cruiser, которые разрабатываются в коллаборации с Японским космическим агентством (JAXA).
Источник: T3
Фото: Toyota
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