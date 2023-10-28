Toyota выпустит внедорожник для путешествий… по Луне

Toyota представила прототип космического вездехода под названием Space Mobility

Прототип был специально разработан для экспедиций по бездорожью на Луне. Этот багги оснащен четырьмя двигателями, аккумулятором повышенной плотности, и имеет по одному двигателю на каждое колесо, чтобы обеспечить максимальную проходимость на лунной местности.

Toyota Space Mobility

Представитель Toyota заявил, что Space Mobility легко пройдет препятствия на луне в виде булыжников высотой до 50 см, а также способен подниматься по крутым склонам до 25 градусов.

Хотя вероятность появления Space Mobility в серийном производстве крайне мала, Toyota продолжает работу над несколькими вездеходами для Луны.

Одним из таких проектов является Baby Lunar Cruiser, а другим Daddy Lunar Cruiser, которые разрабатываются в коллаборации с Японским космическим агентством (JAXA).

Источник: T3

Фото: Toyota