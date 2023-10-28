Вазовскую «девятку» с минимальным пробегом продают за 4 миллиона

ВАЗ 2109 с пробегом 103 км в заводском состоянии выставили на продажу

Продавец уверяет, что цена оправдана заводским состоянием и невероятно маленьким пробегом – всего 103 километра. Полностью заводское состояние подтверждается отсутствием магнитолы и сигнализации, а также наличием оригинальной резины на оригинальных штампованных дисках.

ВАЗ 2109

Стоит отметить, что эта «девятка» относится к первым годам выпуска, что означает отсутствие опций комфорта, но зато она оснащена надежным 1,5-литровым мотором, который выдает 72 л. с., и 5-ступенчатой механической коробкой передач. А разгон до 100 км/ч занимает 14 секунд.

ВАЗ 2109

Конечно, стоит учесть, что для приобретения этого янгтаймера потребуется заморочиться с доставкой из Казахстана, где она сейчас находится. Но для истинных коллекционеров это не преграда, а лишь дополнительное приключение в поисках уникальных экземпляров.

ВАЗ 2109

Источник: IXBT

Фото: auto.ru