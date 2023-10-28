#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Сделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Mercedes-AMG GLE 53 HybridНовый кроссовер с «огоньком» от Mercedes-Benz теперь можно заказать
Стартовал прием заказов на гибридный кроссовер...
Dacia DusterСовершенно новый Duster скоро увидит свет
Новый Dacia Duster обещает быть настоящей...
ВАЗ 2109Вазовскую «девятку» с минимальным пробегом продают за 4 миллиона
ВАЗ 2109 с пробегом 103 км в заводском...

Новый кроссовер с «огоньком» от Mercedes-Benz теперь можно заказать

Стартовал прием заказов на гибридный кроссовер Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid

Эта модель обладает мощной силовой установкой, состоящей из 3-литрового двигателя внутреннего сгорания и электромотора, общая мощность которых составляет 544 л. с. Благодаря такой комбинации, автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч всего за 4,7 секунды.

Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid
Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid

Бензиновый двигатель AMG GLE 53 Hybrid был усилен до 449 л. с., в сочетании с ним работает 136-сильный электродвигатель. Вместе они создают внушительный крутящий момент в 750 Н·м. Скорость на электротяге ограничена на отметке 140 км/ч, но при использовании бензинового двигателя можно разогнаться до 250 км/ч.

Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid
Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid
9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Mercedes-Benz впервые в мире запустил автопилот функции Drive Pilot

Силовая установка автомобиля предлагает семь режимов работы, включая два специфических для гибрида. В одном из них электроника контролирует уровень заряда аккумулятора, а во втором режиме автомобиль может двигаться исключительно на электрической силе.

Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid
Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid

В новом Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid также предусмотрены пневмоподвеска с новыми амортизаторами на задней оси и стабилизаторами поперечной устойчивости.

Приём заказов на эту новую модель уже начался в Европе, а цена на Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid начинается от 125,5 тысячи евро.

Источник: IXBT

Фото: Daimler

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемЛежнин Роман
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mercedes-Benz GLE-класса

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв