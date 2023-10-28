Новый кроссовер с «огоньком» от Mercedes-Benz теперь можно заказать
Эта модель обладает мощной силовой установкой, состоящей из 3-литрового двигателя внутреннего сгорания и электромотора, общая мощность которых составляет 544 л. с. Благодаря такой комбинации, автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч всего за 4,7 секунды.
Бензиновый двигатель AMG GLE 53 Hybrid был усилен до 449 л. с., в сочетании с ним работает 136-сильный электродвигатель. Вместе они создают внушительный крутящий момент в 750 Н·м. Скорость на электротяге ограничена на отметке 140 км/ч, но при использовании бензинового двигателя можно разогнаться до 250 км/ч.
Силовая установка автомобиля предлагает семь режимов работы, включая два специфических для гибрида. В одном из них электроника контролирует уровень заряда аккумулятора, а во втором режиме автомобиль может двигаться исключительно на электрической силе.
В новом Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid также предусмотрены пневмоподвеска с новыми амортизаторами на задней оси и стабилизаторами поперечной устойчивости.
Приём заказов на эту новую модель уже начался в Европе, а цена на Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid начинается от 125,5 тысячи евро.
Источник: IXBT
Фото: Daimler
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