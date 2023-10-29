Первый летающий автомобиль, который похож на машину, а не дрон

AeroHT может складывать роторы и передвигаться по дорогам общего пользования

Летающий автомобиль Xpeng AeroHT представляет собой настоящую революцию в транспортной индустрии. Компания Xpeng создала уникальное транспортное средство со складными роторами, способное полноценно как передвигаться по дорогам общего пользования, так и летать по воздуху.

Xpeng AeroHT

По внешнему виду Xpeng AeroHT напоминает двухдверное купе, с короткой линией капота, которая плавно переходит в передние стойки. Однако, его особенностью являются прозрачные двери, которые не только придают ему стильный и современный вид, но и увеличивают видимость во время полета. Задняя часть автомобиля украшена надписью Xpeng, светодиодными фонарями и массивными вентиляционными отверстиями, придающими ему спортивный и элегантный облик.

Xpeng AeroHT

Xpeng AeroHT также отличается от обычных автомобилей тем, что использует камеры вместо зеркал и имеет колеса, покрытые аэродинамическими кожухами. Эти способствует снижению сопротивления воздуха во время полета или вождения.

Однако главной особенностью этого прототипа являются роторы, размещенные на его крыше. Восемь роторов прикреплены к раме автомобиля и могут быть спрятаны в корпус, когда транспортное средство находится на земле. Эта функция, хотя и продемонстрирована пока только на рендерах, обещает быть практичной, обеспечивая легкость и гибкость использования автомобиля как на дорогах, так и в воздухе.

Ожидается, что Xpeng AeroHT будет весить около 1000 кг и его рыночный дебют запланирован на 2024 год. Ожидается, что цена этого инновационного транспортного средства составит около 137 000 долларов.

Источник, фото: CarNewsChina.com