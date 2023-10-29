Это Delica из будущего? Представлен Mitsubishi D:X
Mitsubishi D:X привлекает взгляды своим современным и авангардным внешним видом. Автомобиль оснащен приподнятой подвеской, полным приводом и вездеходными шинами, что позволяет ему справляться с разными дорожными условиями. Короткие свесы, массивные бамперы и большие колесные арки придают ему решительный и сильный облик. Дополнительный багажник на крыше обеспечивает дополнительное пространство для хранения грузов.
Кабина Mitsubishi D:X предлагает особые сиденья, которые не только сдвигаются вперед и назад, но и поворачиваются на 180 градусов, создают гибкую конфигурацию салона. Каждое сиденье оснащено динамиками Yamaha.
В передние стойки автомобиля встроены небольшие дисплеи, которые служат цифровыми зеркалами заднего вида, обеспечивая безопасность и удобство при парковке и маневрировании. Помимо этого, автомобиль планируется быть подключаемым гибридом.
Источник: Motor1
Фото: Mitsubishi
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