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Самый маленький автомобиль показал себя на гоночном треке (видео)

Опытному гонщику пришлось попотеть за рулем Peel P50 на Нюрбургринге

Видеоролик на Youtube-канале Quadrant вызвал огромный интерес у автолюбителей, показывая, как Peel P50, самый маленький и самый медленный автомобиль, справляется с знаменитой трассой Нюрбургринг.

Peel P50
Peel P50

Этот британский трёхколесный микроавтомобиль, выпущенный в 60-х годах, стал настоящей легендой. Изначально было выпущено всего 50 экземпляров, но в 2010 году два предприимчивых бизнесмена возродили производство с небольшими изменениями.

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Peel P50 оснащен 49-кубовым двигателем, который выдает около 3-4 л. с. Максимальная скорость этого удивительного автомобиля составляет 60 км/ч. Однако, несмотря на свои скромные характеристики, P50 смог покорить трассу Нюрбургринг, став вызовом для опытного автогонщика Макса Фьютрелла.

Peel P50
Peel P50

Фьютрелл, имеющий опыт участия в гонках Формулы 3, ощутил на себе все сложности езды на маленьком автомобиле с правосторонним расположением двигателя. Он описал свое состояние за рулем как самое сосредоточенное и напряженное в его жизни.

При преодолении Северной петли Нюрбургринга, Фьютрелл потратил на это 25 минут и 44,136 секунды.

При этом P50 показал результат даже хуже, чем трактор Claas Xerion 5000, который в тестах Auto Motor und Sport показал время 24:50,570. Сравнивая результаты P50 с более современными спортивными автомобилями, можно увидеть разрыв в производительности. Например, новый Civic Type R может преодолеть эту трассу за 7 минут и 44,881 секунды.

Источник: Motor1

Фото: Mitsubishi

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За РулемЛежнин Роман
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