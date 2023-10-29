За «Волгу» 2007 года просят 4 миллиона. Что в ней такого?
Данный экземпляр имеет всего 2407 км пробега, то есть является практически новым. Продавец подчеркивает, что автомобиль находится в «музейном состоянии» и ищет нового владельца, который будет ценить его и поддерживать в таком же виде.
Несмотря на свой возраст, «Волга» не лишена комфортных опций. Она оснащена омывателями фар, электрорегулировкой зеркал, электрическими стеклоподъемниками, аудиосистемой и кондиционером.
Под капотом этого черного седана скрывается мотор Chrysler объемом 2,4 литра и мощностью 137 л. с. Автомобиль способен разогнаться до 178 км/ч и имеет расход топлива около 14 литров на 100 км пути.
На деньги, которые просит за «Волгу» продавец, можно приобрести, к примеру, новенький Kia Sportage. В целом, цена кажется завышенной, да и «музейная» ценность автомобиля под вопросом, ведь он очень свежий для этого. Впрочем, владельцу виднее.
Источник: IXBT
Фото: Auto.ru
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