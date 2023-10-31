7 слабых мест двигателя 1.6 Chevrolet Cruze

Эксперт рассказал, чем может подвести самый популярный мотор Chevrolet Cruze

Chevrolet Cruze, который весьма популярен на вторичном рынке, оснащался четырьмя бензиновыми двигателями.

Это атмосферные моторы F16D4 и F18D4 объемом 1,6 и 1,8 литра, которые достались Крузу от Opel (семейство Ecotec), а также опелевский турбодвигатель 1.4 A14NET. Этими агрегатами оснащено примерно 15% представленных на вторичке автомобилей Chevrolet Cruze. Самым же популярным является двигатель 1.6 F16D3.

Это атмосферный шестнадцатиклапанник мощностью 109 л.с., который в модернизированном виде достался Крузу от Chevrolet Lacetti. О его слабых сторонах рассказал эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Алексей Стрельников.

Chevrolet Cruze

Ресурс двигателя составляет порядка 350 тысяч км. Привод ГРМ – ременный и требует замены не реже чем раз в 60 тысяч км. На клапанах со временем образуется нагар, из-за чего возможно их неполное закрытие и пропуски зажигания.

Масло же лучше менять чаще, чем каждые 15 тысяч км, что предписано регламентом. Это позволит дольше прослужить гидрокомпенсаторам в клапанном механизме.

Мнение эксперта

Алексей Стрельников, обозреватель «За рулем»:

— Хроническая болезнь мотора – течь уплотнений пластиковой клапанной крышки (1), которая может появиться и через 50 тысяч км. Помимо выпускного коллектора, масло нередко заливает и свечные колодцы, вредя высоковольтным проводам (2).

После 100 тысяч км нередко добавляются течи поддона картера (3), заливной горловины масла (4) и уплотнений головки блока цилиндров (5). Могут выходить из строя кислородные датчики (6) и катушки зажигания (7). А еще неустойчивые обороты – повод проверить чистоту дроссельной заслонки.

Итого 7 слабых мест.

О других особенностях Chevrolet Cruze с пробегом читайте в ноябрьском номере журнала «За рулем» – скоро в продаже.

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Фото: Chevrolet

Материал подготовлен по мотивам статьи Алексея Стрельникова «Нести крест», опубликованной в журнале «За рулем» №11/2023.