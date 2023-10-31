7 слабых мест двигателя 1.6 Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze, который весьма популярен на вторичном рынке, оснащался четырьмя бензиновыми двигателями.
Это атмосферные моторы F16D4 и F18D4 объемом 1,6 и 1,8 литра, которые достались Крузу от Opel (семейство Ecotec), а также опелевский турбодвигатель 1.4 A14NET. Этими агрегатами оснащено примерно 15% представленных на вторичке автомобилей Chevrolet Cruze. Самым же популярным является двигатель 1.6 F16D3.
Это атмосферный шестнадцатиклапанник мощностью 109 л.с., который в модернизированном виде достался Крузу от Chevrolet Lacetti. О его слабых сторонах рассказал эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Алексей Стрельников.
Ресурс двигателя составляет порядка 350 тысяч км. Привод ГРМ – ременный и требует замены не реже чем раз в 60 тысяч км. На клапанах со временем образуется нагар, из-за чего возможно их неполное закрытие и пропуски зажигания.
Масло же лучше менять чаще, чем каждые 15 тысяч км, что предписано регламентом. Это позволит дольше прослужить гидрокомпенсаторам в клапанном механизме.
Мнение эксперта
Алексей Стрельников, обозреватель «За рулем»:
— Хроническая болезнь мотора – течь уплотнений пластиковой клапанной крышки (1), которая может появиться и через 50 тысяч км. Помимо выпускного коллектора, масло нередко заливает и свечные колодцы, вредя высоковольтным проводам (2).
После 100 тысяч км нередко добавляются течи поддона картера (3), заливной горловины масла (4) и уплотнений головки блока цилиндров (5). Могут выходить из строя кислородные датчики (6) и катушки зажигания (7). А еще неустойчивые обороты – повод проверить чистоту дроссельной заслонки.
Итого 7 слабых мест.
О других особенностях Chevrolet Cruze с пробегом читайте в ноябрьском номере журнала «За рулем» – скоро в продаже.
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Фото: Chevrolet
Материал подготовлен по мотивам статьи Алексея Стрельникова «Нести крест», опубликованной в журнале «За рулем» №11/2023.
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Отзывы о Chevrolet Cruze (7)
Внешность и салон, хорошо рулится, надежный двигатель.
Слабенький разгон, большой расход топлива.
Меня, как наверное и большинство автовладельцев, изначально подкупил дизайн машины. Ну и цена, конечно. В 2012 году за 1,8 с автоматом заплатил чуть больше 600 тысяч рублей. Кузов хэтчбек. При этом багажник супер, вожу там велики и разную спортивную снарягу. Все помещается без проблем. Движок работает отлично, а вот коробка ленивая. Ну, я за это время привык. При этом кушает двигатель с весьма хорошим аппетитом. Реальный расход около 12 литров по городу. Но если не топить газ, можно и в 11 уложиться. Еще не перестаю радоваться качеству окраски. За все время даже на сколах нет ржавчины. Машину вроде бы пора продавать, но жалко.