Водителям перечислили способы, продлевающие жизнь мотора автомобиля в зимнее время

Гудков: срок службы двигателя автомобиля увеличится, благодаря этому правилу

Некачественное и неправильно подобранное моторное масло может стать причиной поломки двигателя. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделился заместитель главного редактора одного из самых авторитетных изданий об автомобилях «За рулем» Никита Гудков.

Эта причина является самой распространенной, уточнил собеседник издания. Чтобы двигатель автомобиля прослужил как можно дольше, необходимо помнить, что его износ увеличивается при низких температурах. Дело в том, что «неправильное» моторное масло, на морозе становится вязким и прогревается значительно дольше, чем охлаждающая жидкость.

«Имейте в виду, что зимой зазоры в автомобильном двигателе становятся больше, что тоже влияет на работу мотора», — предупреждает эксперт.

Гудков советует перед наступлением зимнего сезона залить в двигатель свежее качественное моторное масло, соответствующее рекомендациям автопроизводителя. Кроме того, эксперт подчеркивает, что из-за низких температур могут повредиться резинотехнические изделия, в частности, патрубки, сальники редуктора, уплотнительные кольца, топливные шланги и подушка коробки передач. Поэтому перед поездкой нужно основательно прогреть автомобиль минут 5-10, советует Гудков.

«Старайтесь избегать коротких поездок. Из-за того, что зимой двигатель полностью не прогревается, в картере может образоваться вода. Она попадает в моторное масло, значительно ухудшая его смазывающие свойства», — объясняет собеседник.

Причем, желательно первые несколько минут поездки двигаться плавно и на низких скоростях, не очень сильно нагружая мотор, советует эксперт. Кроме того, очень важно регулярно чистить автомобиль от снега, иначе он попадет в радиатор, и еще одной проблемой станет больше, подытожил Гудков.

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Источник: Vm.ru

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