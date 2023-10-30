Хуже пандемии: сколько легковушек сейчас выпускает Россия?

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Производство легковых автомобилей отстает от объемов ковидного 2020 года на 55%

Опубликована новая статистика по темпам производства транспорта в России. За девять месяцев 2023 года российский автопром выпустил чуть более 372 тысяч автомобилей. Это немного больше, чем за тот же период в прошлом году, однако недотягивает даже до уровня 2020 года, когда промышленность была скована пандемией Covid-19, но тем не менее, смогла выдать более 833 тысяч легковых машин.

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За три первых квартала 2021 года, когда пандемия пошла на спад, расположенные в России автозаводы и вовсе смогли превысить отметку в миллион выпущенных автомобилей. Очевидно, уход большого количества иностранных брендов и сворачивание их производств в 2022-м оказало на автопром такое влияние, которое нивелировать гораздо сложнее, чем ковидные последствия.

Производство транспорта в РФ, январь-сентябрь (2020-2023)
Производство транспорта в РФ, январь-сентябрь (2020-2023)

Зато предприятия, производящие транспорт других сегментов рынка, восстанавливаются оптимистичнее: количество собранных грузовиков и коммерческих машин уже превысило уровень ковидного 2020-го и «санкционного» 2022 годов (в сравнении первых трех кварталов), а сборка автобусов перешагнула и отметку относительно благополучного 2021-го.

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Источник: НАПИ

Фото: Haval, НАПИ

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