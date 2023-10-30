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Toyota Land Cruiser
Рядовым покупателям будет недоступен модернизированный вариант внедорожника Land Cruiser
Toyota подготовила для ООН спецверсию Land...

Рядовым покупателям будет недоступен модернизированный вариант внедорожника Land Cruiser

Toyota подготовила для ООН спецверсию Land Cruiser с мощным турбодизелем

Японский производитель Toyota выпустил рестайлинговую версию внедорожника Land Cruiser, эта новость примечательна тем, что автомобиль не смогут купить рядовые потребители. Модель создана специально для миротворческих миссий, в частности Организации Объединенных Наций (ООН).

Представленная для международной гуманитарной организации версия GDJ76 не сильно отличается от обычного Land Cruiser 70. В частности, нет светодиодных фар с автоматическим дальним светом, виртуальной приборной панели и сенсорного экрана. Но зато в ее просторном салоне поместятся 10 человек.

Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
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Что касается ключевых технических новшеств, внедорожник получил дизельный турбомотор объемом 2,8 л, он работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль стал на 30% экономичнее, а мощность со 129 увеличилась до 201 л.с. Мощный двигатель соответствует нормам выброса Евро-4, благодаря этому внедорожник можно использовать в тех странах, где до этого было невозможно.

Из-за обновления внутреннего пространства моторного отсека специалистам Toyota нужно разработать специальные опции в виде резервной аккумуляторной батареи. Также нужны более производительные генераторы, требуется установить холодильное оборудование для вакцин и систему бесперебойной работы двигателя. При этом модель Land Cruiser 70 с мотором V8 с кодом HZJ76 будет выходить с конвейера еще минимум год.

Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser

Toyota начнет поставки ООН нового внедорожника в марте будущего года в рамках предварительного заказа организации. О конкретной стоимости автомобиля пока нет информации, но на внешних рынках за обычную версию Land Cruiser 70 просят порядка 50 000 долларов.

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Источник: Avtovesti.com

Фото: Toyota

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За РулемСветлана Тарасенко
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

-7