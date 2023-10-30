Рядовым покупателям будет недоступен модернизированный вариант внедорожника Land Cruiser

Toyota подготовила для ООН спецверсию Land Cruiser с мощным турбодизелем

Японский производитель Toyota выпустил рестайлинговую версию внедорожника Land Cruiser, эта новость примечательна тем, что автомобиль не смогут купить рядовые потребители. Модель создана специально для миротворческих миссий, в частности Организации Объединенных Наций (ООН).

Представленная для международной гуманитарной организации версия GDJ76 не сильно отличается от обычного Land Cruiser 70. В частности, нет светодиодных фар с автоматическим дальним светом, виртуальной приборной панели и сенсорного экрана. Но зато в ее просторном салоне поместятся 10 человек.

Toyota Land Cruiser

Что касается ключевых технических новшеств, внедорожник получил дизельный турбомотор объемом 2,8 л, он работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль стал на 30% экономичнее, а мощность со 129 увеличилась до 201 л.с. Мощный двигатель соответствует нормам выброса Евро-4, благодаря этому внедорожник можно использовать в тех странах, где до этого было невозможно.

Из-за обновления внутреннего пространства моторного отсека специалистам Toyota нужно разработать специальные опции в виде резервной аккумуляторной батареи. Также нужны более производительные генераторы, требуется установить холодильное оборудование для вакцин и систему бесперебойной работы двигателя. При этом модель Land Cruiser 70 с мотором V8 с кодом HZJ76 будет выходить с конвейера еще минимум год.

Toyota Land Cruiser

Toyota начнет поставки ООН нового внедорожника в марте будущего года в рамках предварительного заказа организации. О конкретной стоимости автомобиля пока нет информации, но на внешних рынках за обычную версию Land Cruiser 70 просят порядка 50 000 долларов.

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Источник: Avtovesti.com

Фото: Toyota