Программа онлайн-продаж Lada по заводской цене бьет рекорды — АВТОВАЗ озвучил статистику
Наблюдается очень высокий спрос покупателей по программе онлайн-продаж автомобилей Lada по заводской цене. Об этом «Российской газете» рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа.
Отмечается, что в рамках запущенной месяц назад программы доступны Lada Granta в комплектации Standart по цене 669 900 рублей и Granta Drive Active за 910 900 рублей.
«По результатам пилотного запуска в рамках сентября программа показала крайне высокую эффективность – конверсия в покупку стала в 4 раза выше, чем в среднем по сайту. Мы видим спрос со стороны потребителей – высокий трафик на страницу акции и сервиса онлайн-продаж, и, соответственно, быстрые бронирования», — уточнили в пресс-службе производителя.
В планах АВТОВАЗа расширить модельный ряд, но более детальная информация об этом появится в начале ноября. Для приобретения отечественного автомобиля по заводской цене желающим нужно заполнить форму заявки на официальном сайте и внести предоплату в размере 10 тысяч рублей. Условием покупки по такой цене является оформление кредита со ставкой 10,5%. После того как заявку одобрят, автомобиль можно получить в одном из дилерских центров «Центральная СТО» в Тольятти.
АВТОВАЗ называет свой проект «беспрецедентным», за первые три квартала 2023 года производитель увеличил продажи автомобилей почти в два раза, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Всего за этот период реализовано 242 522 единицы. Результаты продаж за сентябрь названы лучшими за последние два года.
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Источник: rg.ru
Фото: АВТОВАЗ
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