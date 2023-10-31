Водителям рассказали, для чего нужен АБС и как самостоятельно проверить его неисправность

Инспектор ГИБДД отправит автомобиль на штрафстоянку при неисправном АБС

Все выпущенные в России автомобили должны с 1 декабря 2023 года иметь антиблокировочную систему тормозов (АБС). Некоторые водители с долей скепсиса относятся к этому устройству, но эксперты автоотрасли утверждают, что система АБС необходима.

С 1 сентября 2023 года водитель не может пользоваться транспортным средством с неисправной антиблокировочной системой. Инспектор ГИБДД имеет право отправить автомобиль на штрафстоянку, если горит индикатор неисправности АБС. В Госавтоинспекции пояснили, что АБС является важной частью тормозной системы. Световой индикатор на панели управления, сигнализирующий о состоянии АБС, является критическим элементом для обеспечения безопасности при эксплуатации автомобиля.

В современной антиблокировочной системе электронный блок получает информацию от датчиков скорости вращения колес и управляет клапанами гидравлической тормозной магистрали. При четырехканальной системе у каждого колеса должен быть свой клапан. При получении сигнала датчика о замедлении или остановке колеса, сразу же снижается тормозное давление, при сильном вращении колес давление снова повышается. Так происходит до 20 раз в секунду, балансируя между качением колес и блокировкой, из-за этого водитель ощущает вибрацию педали под ногой.

Таким образом можно не опасаясь тормозить и параллельно делать поворот рулем без риска потерять контроль над управлением автомобилем. Также АБС способствует нормальному замедлению на разнородном покрытии.

Автомобили, оснащенные АБС, имеют на приборной панели специальный желтый значок, который загорается и гаснет при запуске двигателя.

Если значок не погас или зажегся снова, или моргает — это значит, что система неисправна. Чтобы проверить датчик АБС автовладелец обнаружит неисправность при подключении к диагностическому разъему. Также можно найти неисправный датчик АБС при помощи мультиметра. Но эксперты советуют обратиться за помощью к специалистам автосервиса.

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Источник: Iz.ru

Фото: Depositphotos