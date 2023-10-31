Дилеры используют лазейку при покупке машин по параимпорту, но пострадают автовладельцы

Водителям указали на риск потери более 800 тысяч рублей по параимпорту

Приобретение автомобиля по параллельному импорту теперь грозит новыми рисками. Дело в том, что в некоторых случаях придется дополнительно оплатить утильсбор, сумма которого может составить более 800 тысяч рублей.

После ухода зарубежных брендов автомобили ввозятся в Россию по каналам параллельного и альтернативного импорта. С 1 августа 2023 года повысился утилизационный сбор, и оформление таких машин ощутимо подорожало.

Так, за каждую машину с объемом двигателя от 2 до 3 л придется заплатить 844 тыс. рублей, за транспортное средство с мотором объемом от 3 до 3,5 л — 970 тыс. рублей, более 3,5 л — 1,25 млн рублей.

Но дилеры воспользовались лазейкой, они стали использовать схему с оформлением автомобилей на физлиц. В этом случае действует льготная ставка — всего 3400 руб. Поскольку это касается только физлиц, государство подстраховалось и исключило их из числа перекупщиков. Об этом многие автовладельцы могут не знать. Согласно изменениям, вступившим в силу 29 октября 2023 года, если автомобиль, купленный частным лицом за границей и оформленный им на себя в РФ, был им перепродан в течение года с момента первоначальной регистрации, это будет расцениваться, как коммерческая деятельность.

В этом случае государство потребует от собственника доплатить разницу в ставке утильсбора для физических или юридических лиц:

за машину с объемом двигателя до 1 л разница составит 77 800 рублей.

за машину с мотором объемом 1-2 л — 302 600 руб.

за машину с двигателем объемом 2-3 л — 841 400 руб.

за электромобиль — 356 600 руб.

И еще одна ловушка: столько же физлицо доплатит, если в течение 12 месяцев с момента регистрации автомобиля он ввез в страну и оформил на себя еще одну машину. Это тоже будет классифицироваться государством, как коммерческая деятельность.

В случае неуплаты доначисленного сбора, это станет одним из оснований для признания электронного паспорта транспортного средства действительным. Действие ЭПТС будет приостановлено, и автомобилем нельзя будет пользоваться.

Эксперты рекомендуют тщательно проверять происхождение машины. Особое внимание обратить, на кого она оформлена, как были уплачены все необходимые пошлины, верно ли указаны данные об авто. Можно избежать рисков, если купить машину для себя, ездить на ней не менее одного полного года и отказаться от покупки еще одного автомобиля из параллельного импорта в течение 12 месяцев. В этом случае пострадают только те, кто игнорирует принятые правила.

Два источника издания особо подчеркнули, что наибольшим рискам подвержен ввоз машин с оформлением через Киргизию. Там чиновники могут оформить машину по заниженным ставкам, например, снизить цену. При расчете таможенной пошлины выйдет дешевле, но эта «ошибка» в обязательно всплывет уже в России, при перепродаже автомобиля, предупреждают собеседники.

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Источник: Autonews.ru

Фото: Depositphotos