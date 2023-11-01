Въезжающие в РФ автомобили будут дезинфицировать: для чего это нужно
С целью снижения риска появления в России различных болезней животных, в том числе особо опасных, рассматривается законопроект об обязательной дезинфекции транспортных средств, въезжающих в Россию из стран с неблагополучной эпизоотической ситуацией.
Дезинфицировать автомобили будут в случае получения сведений о вспышке заразной болезни животных от международных организаций или госоргана иностранного государства, граничащего с Россией.
«Африканская чума свиней, ящур, оспа овец и коз могут повлечь за собой крупный экономический ущерб для аграрной отрасли страны, поскольку они влекут за собой гибель всего поголовья на животноводческой ферме», – отметила заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.
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Источник: Парламентская газета
Фото: Depositphotos
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