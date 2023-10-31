В приложении Uberu теперь есть карта с адресами пунктов приема старых покрышек

На Камчатке в рамках акции по сбору старых шин хотят собрать 40 000 покрышек

В российских регионах в настоящее время в рамках экологических мероприятий проводится сбор старых покрышек, в акции задействованы постоянные пункты приема этого вторсырья.

Российский экологический оператор (РЭО) совместно с «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработал мобильное приложение Uberu, которое позволяет обменивать пластик и алюминиевые банки на баллы. В мобильном приложении Uberu появилась карта, на которой обозначены адреса пунктов приема старых автомобильных покрышек. На текущий момент в карте более 1500 пунктов, сообщает Российский экологический оператор.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, задача Акции – минимизировать появление несанкционированных свалок. Такие акции запущены, в частности, в Башкирии, Татарстане, Хакасии, Красноярском крае.

Жители Камчатки планируют собрать на переработку порядка 40 000 автопокрышек. Всем, кто сдаст старую резину, выдадут 50 рублей, кроме того, они получат 50 бонусных баллов системы «КАМбалл». Сдать старые покрышки можно и на некоторых АЗС «Газпромнефть»: Санкт-Петербург и Ленобласть, Новосибирск, Подмосковье и Москва, Екатеринбург, Омск, Тюмень, Казань.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Vedomosti.ru

Фото: Unsplash