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Прообраз Creta без пробега по территории России выставлен на продажу на рынке РФ

Дилер привез в Россию кроссовер Hyundai ix25 поза 2,43 млн рублей

На российском рынке появился кроссовер Hyundai ix25. Прообраз Creta привез один из дилеров, за автомобиль с показателем 8 тысяч км на одометре запросили 2 430 000 рублей. Об этом сообщает российская газета.

Согласно информации, у автомобиля нет пробега по территории Российской Федерации, и на учете машина не стояла. Продавец заверяет, что состояние ix25, как у нового автомобиля.

Hyundai ix25
Hyundai ix25
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Габариты модели 4300х1790х1635 мм соответственно, колесная база — 2610 мм. Кроссовер оснащен бензиновым «атмосферником» Hyundai G4FL объемом 1,5 литра. Его мощность 115 л.с. мощности и 144 Нм крутящего момент, мотор сочетается с бесступенчатым вариатором, передний привод.

В салоне кроссовера есть огромный планшет, при помощи которого можно управлять различными функциями. В списке оснащений кроссовера бесключевой доступ, круиз-контроль, Autohold, а также камеры заднего хода и панорамная крыша.

Напомним, продажи прообраза ix25 — Hyundai Creta 2018 модельного года, стартовали в России в августе 2017 года. Hyundai Creta была лидером российского рынка по итогам первого полугодия 2017 года в сегменте SUV.

Источник: Rg.ru

Фото: www.autohome.com.cn

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