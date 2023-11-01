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Смекалистые водители используют этот метод зимой не только для быстрого запуска ДВС

Названа польза лайфхака от установки второго минусового провода на аккумуляторе

Бытующее мнение о том, что электрика современные автомобили якобы не требуют доработок или модернизаций, справедливо лишь отчасти. Опытные автомобилисты уже начали устанавливать на аккумулятор второй минусовой провод. Эксперты портала njcar.ru выяснили — для чего это нужно.

Общеизвестно, что купленный по хорошей цене аккумулятор в обычных условиях эксплуатации прослужит порядка пяти лет. При этом бюджетный агрегат выйдет из строя уже на второй сезон. В условиях редкого использования авто, или с подключенными к нему устройствами, потребляющими электроэнергию в режиме ожидания, аккумулятор может быстро разрядиться. Как следствие — его емкость и срок службы снижаются.

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С наступлением зимы запуск двигателя от такого «неидеального» аккумулятора обернется серьезной проблемой. Необходимо беречь энергию, передаваемую от батареи к стартеру, свечам зажигания и топливному насосу. Но с электрическим сопротивлением кабелей, соединенных с аккумулятором, все не так просто. У «возрастного» автомобиля контакт между отрицательным проводом аккумулятора и кузовом может быть слабым. Поэтому электрическое сопротивление увеличивается, а эффективность батареи снижается.

У новых автомобилей другая проблема, стремление производителей сэкономить на всем приводит к тому, что сечение кабелей становится минимальным, хотя в средних климатических условиях достаточно и этого. Но их собственное сопротивление увеличивается, пока и авто, и аккумулятор новые, потери электроэнергии не будет. Но по мере старения аккумулятора и в условиях минусовых температур они станут ощутимыми при каждом запуске двигателя.

Именно поэтому российские водители идут на хитрость — они уменьшают электрические потери в проводах за счет снижения сопротивления отрицательного провода аккумулятора. Этого можно добиться путем значительного увеличения сечения провода. Понадобится дополнительный медный провод, один конец которого подключается к отрицательной клемме аккумулятора, а другой — к соответствующему винту с гайкой на моторе. Такое простое действие существенно облегчает запуск ДВС. Благодаря лайфхаку и процесс зарядки аккумулятора происходит быстрее, потому что генератор испытывает меньше сопротивления при «заполнении» энергией аккумулятора.

Источник: Njcar.ru

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

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