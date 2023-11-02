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Легендарный «Гелик» «прокачают» и оснастят новой кинетической подвеской

Mercedes-Benz G-Class получит подвеску от Monroe для большей маневренности

Новый внедорожник Mercedes-Benz G-Class 2025 года в рамках обновления оснастят кинетической подвеской от Monroe. Ожидается, что она значительно повысит общий комфорт и маневренность автомобиля.

Основной принцип функционирования подвески заключается в замене традиционных стабилизаторов поперечной устойчивости взаимосвязанной системой демпфирования с электрогидравлическими проточными клапанами, регулирующими отбой и сжатие. С учетом таких факторов, как скорость, угол поворота рулевого колеса, движение кузова и даже дорожные условия, вносятся необходимые корректировки.

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В работе системы есть определенные сложности, потому что при сжатии одного колеса поршень внутри амортизатора вытягивается вверх и направляет гидравлическую жидкость на другую сторону для поддержания отскока противоположного амортизатора. Контроль над жесткостью амортизаторов осуществляют два аккумулятора с газообразным азотом — они собирают излишки гидравлической жидкости и, при необходимости, направляют ее к проточным клапанам.

Такая замысловатая система подвески успешно применялась Citroen во время участия в чемпионате мира по ралли в начале 2000-х годов, но потом FIA запретила ее. Разработчиком системы является компания Tenneco, она вышла на рынок под брендом Monroe. В настоящее время эту систему можно увидеть в некоторых моделях McLaren и Rivian.

Источник: Speedme.ru

Фото: Daimler

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За РулемСветлана Тарасенко
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

+1