Цифровой ключ от автомобиля: удобный, но не безопасный

Виртуальные ключи от автомобиля таят в себе риски

Цифровые ключи для автомобилей заменяют обычные и делают жизнь владельцев автомобилей удобнее. Многие современные автомобили уже используют «цифру», а физические ключи становятся резервными или вовсе отсутствуют.

Хотя цифровые ключи гораздо удобнее, они также представляют и определенные риски. Например, при передаче автомобиля на ремонт или осмотр в сервисный центр владельцу нужно создавать временные цифровые ключи для доступа мастерам.

Однако возникает вопрос — что произойдет с этими ключами после окончания работ? У разных производителей могут быть разные правила по сроку действия и удалению временных ключей.

В случае угона автомобиля клиентам теперь нужно сообщить страховой компании о всех копиях цифровых ключей и предоставить доказательства их удаления. Однако стандартов для процедуры такой проверки пока нет.

Для доверия цифровым ключам важна безопасность данных, чтобы их нельзя было скопировать и чтобы каждый ключ был индивидуальным. Но так как нет единого стандарта безопасности среди производителей автомобилей, эксперты создали свод основных требований:

при копировании виртуального ключа должна быть возможность видеть, сколько ключей находится в обращении;

все авторизованные пользователи транспортных средств должны быть четко перечислены для клиентов и страховых компаний. В случае кражи автомобиля клиенты должны иметь возможность немедленно отозвать все виртуальные ключи. И должна быть возможность это проверить;

разрешение доступа к автомобилю должно быть отделено от разрешения на вождение;

должно быть защищенное хранение данных цифрового ключа, отделенное от других приложений.

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Источник: Springerprofessional

Фото: azt-automotive.com