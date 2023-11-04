#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Land Rover Defender SVX 2024
Готов к любым условиям: новый Land Rover Defender SVX 2024
Появились новые шпионские фотографии активных...
Forthing T5 Evo
Выглядит дороже, чем стоит: представлен новый кроссовер
Обновленные кроссоверы Forthing T5 Evo обладают...
Dongfeng ix7
«Автотор» тайно собрал партию новых кроссоверов для России
На калининградском «Автоторе» собрали партию...

Цифровой ключ от автомобиля: удобный, но не безопасный

Виртуальные ключи от автомобиля таят в себе риски

Цифровые ключи для автомобилей заменяют обычные и делают жизнь владельцев автомобилей удобнее. Многие современные автомобили уже используют «цифру», а физические ключи становятся резервными или вовсе отсутствуют.

Хотя цифровые ключи гораздо удобнее, они также представляют и определенные риски. Например, при передаче автомобиля на ремонт или осмотр в сервисный центр владельцу нужно создавать временные цифровые ключи для доступа мастерам.

9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Однако возникает вопрос — что произойдет с этими ключами после окончания работ? У разных производителей могут быть разные правила по сроку действия и удалению временных ключей.

В случае угона автомобиля клиентам теперь нужно сообщить страховой компании о всех копиях цифровых ключей и предоставить доказательства их удаления. Однако стандартов для процедуры такой проверки пока нет.

В Европе введут «ТО» для пожилых водителей. Многие против

Для доверия цифровым ключам важна безопасность данных, чтобы их нельзя было скопировать и чтобы каждый ключ был индивидуальным. Но так как нет единого стандарта безопасности среди производителей автомобилей, эксперты создали свод основных требований:

  • при копировании виртуального ключа должна быть возможность видеть, сколько ключей находится в обращении;
  • все авторизованные пользователи транспортных средств должны быть четко перечислены для клиентов и страховых компаний. В случае кражи автомобиля клиенты должны иметь возможность немедленно отозвать все виртуальные ключи. И должна быть возможность это проверить;
  • разрешение доступа к автомобилю должно быть отделено от разрешения на вождение;
  • должно быть защищенное хранение данных цифрового ключа, отделенное от других приложений.

Источник: Springerprofessional

Фото: azt-automotive.com

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0