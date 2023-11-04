Цифровой ключ от автомобиля: удобный, но не безопасный
Цифровые ключи для автомобилей заменяют обычные и делают жизнь владельцев автомобилей удобнее. Многие современные автомобили уже используют «цифру», а физические ключи становятся резервными или вовсе отсутствуют.
Хотя цифровые ключи гораздо удобнее, они также представляют и определенные риски. Например, при передаче автомобиля на ремонт или осмотр в сервисный центр владельцу нужно создавать временные цифровые ключи для доступа мастерам.
Однако возникает вопрос — что произойдет с этими ключами после окончания работ? У разных производителей могут быть разные правила по сроку действия и удалению временных ключей.
В случае угона автомобиля клиентам теперь нужно сообщить страховой компании о всех копиях цифровых ключей и предоставить доказательства их удаления. Однако стандартов для процедуры такой проверки пока нет.
Для доверия цифровым ключам важна безопасность данных, чтобы их нельзя было скопировать и чтобы каждый ключ был индивидуальным. Но так как нет единого стандарта безопасности среди производителей автомобилей, эксперты создали свод основных требований:
- при копировании виртуального ключа должна быть возможность видеть, сколько ключей находится в обращении;
- все авторизованные пользователи транспортных средств должны быть четко перечислены для клиентов и страховых компаний. В случае кражи автомобиля клиенты должны иметь возможность немедленно отозвать все виртуальные ключи. И должна быть возможность это проверить;
- разрешение доступа к автомобилю должно быть отделено от разрешения на вождение;
- должно быть защищенное хранение данных цифрового ключа, отделенное от других приложений.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Springerprofessional
Фото: azt-automotive.com
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости