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«Сатурн-Р» поставит 28 машин Lada Niva в рамках контракта с Минздравом Кировской области

Дилер из Перми поставит Кировской области реанимобили Lada Niva на 36 млн рублей

Предприятие «Сатурн-Р-Авто» из Перми поставит в Кировскую область партию из 28 легковых реанимобилей в рамках контракта с министерством здравоохранения региона.

Отмечается, что сумма контракта на приобретение Lada Niva, предназначенной специально для оказания неотложной помощи и перевозки пациентов, составляет 36,1 млн рублей.

Lada Niva
Lada Niva
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«Министерство здравоохранения Кировской области, контракт на поставку автотранспортных средств в количестве 28 штук. Стоимость одного автомобиля Lada Niva 2023 года выпуска, отечественного производства — 1,29 млн рублей, общая цена контракта — 36,1 млн рублей», — отмечается в сообщении, опубликованном в СБИС.

На сайте производителя отмечается, что кроме оказания первой помощи и перевозки пациентов, модель Lada Niva очень востребована в сельской местности, потому что способна преодолевать любое бездорожье.

«Сатурн-Р-Авто» включает в себя сеть дилерских центров по продаже новых и подержанных автомобилей. Ранее компания победила на торгах на поставку техники в силовую структуру — «Уральское управление материально-технического снабжения» МВД РФ закупило партию легковых автомобилей для своих сотрудников.

Источник: Ura.news

Фото: shvabe-sa.ru

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