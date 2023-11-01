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Публике автошоу SEMA покажут новейший японский внедорожник FJ Bruiser

Toyota оснастила концепткар FJ Bruiser мотором на 725 л.с. и гоночным автоматом

Компания Toyota на прошлой неделе запустила рекламную кампанию в пользу концепта FJ Bruiser. Тизеры с изображением модели и сюжеты о двигателе V8 на базе NASCAR появились в Сети.

Уникальный внедорожник планируется представить общественности на автошоу SEMA. Интрига в том, что новый проект японского производителя кардинально отличается от пикапа FJ45 1966 года, на базе которого он изначально создавался.

Toyota FJ Bruiser
Toyota FJ Bruiser
Toyota FJ Bruiser
Toyota FJ Bruiser
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FJ имеет неразрезные мосты, передний и задний дифференциалы Currie и раздаточную коробку Advanced Adaptor Atlas. Он преодолеет самые непроходимые места, благодаря длинноходной подвеске на продольных рычагах с амортизаторами Fox и пружинами Eibach.

Внедорожник оснащен модифицированной версией двигателя NASCAR V8 объемом 5,8 л от Toyota Racing Development. Остается загадкой, что было изменено в моторе для FJ, но его мощность составляет примерно 725 л.с. У него трехступенчатый «гоночный» автомат Rancho Drivetrain Engineering и выхлопная система от MagnaFlow.

Концепткар умеет передвигаться на скорости 19 км/ч на самой низкой передаче и развивать скорость до 265 км/ч по пересеченной местности на высшей передаче при 7000 об/мин. По словам разработчиков, у подвески просто невероятная артикуляция — колеса в моменте могут подниматься практически до середины лобового стекла.

Одной из ключевых особенностей пикапа является встроенная гусеница CAMSO. Инженеры демонтировали центральную защитную пластину и поставили вместо нее полноценную гусеницу. Благодаря ей водитель сможет выбраться из любой ловушки, при условии, что он «посадил авто на днище». И для этого не нужно будет даже выходить из машины, режим активируется нажатием кнопки.

В салоне интересные сиденья Momo Daytona EVO, перетянутые в клеточку в знак уважения к оригинальному пикапу FJ. Установлен «чемпионский руль» Джеки Стюарта 1968 года выпуска, его до сих пор выпускает компания по продаже фирменных запчастей.

Источник: csn-tv.ru

Фото: Toyota

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