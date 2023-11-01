Публике автошоу SEMA покажут новейший японский внедорожник FJ Bruiser

Toyota оснастила концепткар FJ Bruiser мотором на 725 л.с. и гоночным автоматом

Компания Toyota на прошлой неделе запустила рекламную кампанию в пользу концепта FJ Bruiser. Тизеры с изображением модели и сюжеты о двигателе V8 на базе NASCAR появились в Сети.

Уникальный внедорожник планируется представить общественности на автошоу SEMA. Интрига в том, что новый проект японского производителя кардинально отличается от пикапа FJ45 1966 года, на базе которого он изначально создавался.

Toyota FJ Bruiser

Toyota FJ Bruiser Toyota FJ Bruiser

FJ имеет неразрезные мосты, передний и задний дифференциалы Currie и раздаточную коробку Advanced Adaptor Atlas. Он преодолеет самые непроходимые места, благодаря длинноходной подвеске на продольных рычагах с амортизаторами Fox и пружинами Eibach.

Внедорожник оснащен модифицированной версией двигателя NASCAR V8 объемом 5,8 л от Toyota Racing Development. Остается загадкой, что было изменено в моторе для FJ, но его мощность составляет примерно 725 л.с. У него трехступенчатый «гоночный» автомат Rancho Drivetrain Engineering и выхлопная система от MagnaFlow.

Концепткар умеет передвигаться на скорости 19 км/ч на самой низкой передаче и развивать скорость до 265 км/ч по пересеченной местности на высшей передаче при 7000 об/мин. По словам разработчиков, у подвески просто невероятная артикуляция — колеса в моменте могут подниматься практически до середины лобового стекла.

Одной из ключевых особенностей пикапа является встроенная гусеница CAMSO. Инженеры демонтировали центральную защитную пластину и поставили вместо нее полноценную гусеницу. Благодаря ей водитель сможет выбраться из любой ловушки, при условии, что он «посадил авто на днище». И для этого не нужно будет даже выходить из машины, режим активируется нажатием кнопки.

В салоне интересные сиденья Momo Daytona EVO, перетянутые в клеточку в знак уважения к оригинальному пикапу FJ. Установлен «чемпионский руль» Джеки Стюарта 1968 года выпуска, его до сих пор выпускает компания по продаже фирменных запчастей.

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Источник: csn-tv.ru

Фото: Toyota