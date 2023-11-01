В Петербурге для производства лопаток для газовых турбин создан комплекс площадью более 600 кв м

«Силовые машины» запустили в Петербурге производство лопаток для газовых турбин

Одна из ведущих российских энергомашиностроительных компаний «Силовые машины» ввела в эксплуатацию производство литых лопаток для газовых турбин на предприятии в Петербурге. Об этом непосредственно с церемонии открытия сообщил корреспондент «Интерфакса».

Специально для производства был построен комплекс и внедрена технология литья лопаток по выплавляемым моделям площадью более 6000 кв. метров. Инвестиции в проект составили более 6 млрд рублей, причем часть в размере 2,4 млрд рублей выделил Фонд развития промышленности в виде льготных займов.

Планируется, что в год будет произведено не менее 16 комплектов литых лопаток газовых турбин. В дальнейшем предприятие намерено увеличить это количество до 24 комплектов в год. Отмечается, что один комплект состоит из порядка 550 единиц литых лопаток. Такие объемы выпуска не только удовлетворят потребности собственного производства, но и обеспечат ими сервис газовых турбин, включая сторонние производства.

«Это производство способно не только поставлять лопатки для новых газовых турбин, но и участвовать в важной задаче по сервису и обслуживанию тех турбин, которые уже работали и будут работать», — отметил замминистра промышленности и торговли Михаил Иванов в ходе церемонии запуска.

Примечательно, что все используемые материалы созданы российскими предприятиями.

Машиностроительный концерн «Силовые машины» производит и поставляет оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Interfax.ru

Фото: АО "Силовые машины"