Трактор из танка? Такие действительно существовали!

В Сети вспомнили о тракторах ЛРМЗ, созданных на базе танков Т-54 и Т-55

Не тематических ресурсах «всплыл» интересный эпизод из истории нашей техники. «Перековать мечи на орала» – благородная задача, которой занимались специалисты Львовского ремонтно-механического завода (ЛРМЗ, ныне – Львовский бронетанковый завод). С 1944 года здесь ремонтировали бронетехнику, а после распада Союза было принято решение утилизировать огромное количество танков.

Но руководство завода решило подойти к ситуации рационально. На базе подлежащих утилизации танков Т-54 и Т-55 конструкторы ЛРМЗ разработали гусеничные тракторы для сельского хозяйства – соответственно, ЛРМЗ-460 и ЛРМЗ-580.

Танки и тракторы создаются по разным принципам – в частности, у сельскохозяйственной техники, по идее, выше ресурс агрегатов. Тем не менее, машины получились интересными. Хоть и не без компромиссов.

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Фото: Youtube