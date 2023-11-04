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В стиле Bugatti: Adidas представил топовую серию футбольных бутс

Adidas и Bugatti выпустили ограниченную серию футбольных бутс – всего 99 пар

Adidas и Bugatti в совместном проекте представили футбольные кроссовки в стиле Bugatti, выпущенные ограниченным тиражом в 99 пар. Эти кроссовки, именуемые Adidas X Crazyfast Bugatti, объединяют в себе элементы дизайна Bugatti, такие как оттенок Bugatti Blue в сочетании с черным, темная сетка на эмблеме Adidas и рисунок с эмблемой Этторе Бугатти на задней части.

Коллекционная версия, разработанная на основе доступной модели Adidas X Crazyfast, унаследовала все технологии, которые разработаны, чтобы помочь футболистам максимально эффективно двигаться на поле.

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В них легкая подошва Speedframe, поддерживающая подкладка Aerocage и дышащая моносетка Aeropacity Speedskin.

Эти уникальные коллекционные кроссовки будут представлены на аукционе с 8 по 11 ноября на платформе Adidas Collect Web 3. Победители аукциона получат доступ к «эксклюзивной цифровой коробке для обуви», которая даст им право выкупить настоящую пару с 13 ноября.

Несомненно, цены на эти кроссовки будут значительно выше, чем на стандартные Adidas X Crazyfast, которые стоят 274 доллара (26 тысяч рублей). Интересно, что кроссовки Adidas X Crazyfast Bugatti впервые будут представлены на поле футбольными игроками Рафаэлем Леао и Каримом Бензема в ноябре 2023 года», а это означает, что мы действительно увидим их в «работе».

Потому что понятно, что мало кто будет носить эксклюзивную обувь в стиле Bugatti для игры в футбол. Большинство пар, скорее всего, будут сохранены как предметы коллекционирования или перепроданы с целью получения прибыли.

Источник, фото: Carscoops

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