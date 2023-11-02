Только для трактористов: в Красноярске ведутся разработки внедорожника на 227 «лошадей»

В Сибири разработан внедорожник Visuva S2 для езды по городу и бездорожью

Российские инженеры из Красноярска разрабатывают новый внедорожник Visuva S2. Он примечателен не только необычным видом. Дело в том, что водить его смогут только те, у кого есть права на управление трактором.

По словам инженеров, в базовой комплектации владелец Visuva получит заряженный для передвижения в черте города и по бездорожью внедорожник. Под его капотом турбомотор объемом 2,0 л мощностью 227 л.с., крутящий момент – 387 Нм. Пока никакой официальной информации о силовом агрегате нет, но ранее озвучивались планы купить его у Great Wall. У этой марки есть локализованное производство на территории РФ, поэтому проблем с поставками не возникнет.

Visuva S2

Visuva S2 Visuva S2

На выбор две коробки передач, причем оба – автомат, просто отличаются количеством ступеней — 8 или 9. Но и эта информация пока не подтверждена официально. Изготовленный из композитного пластика кузов не подвергается коррозии. В длину автомобиль составляет 4601 мм, ширина равна 1930 мм, высота — 2331 мм. Для разгона до 100 км/ч машине потребуется 10,6 секунды.

У автомобиля паспорт самоходной машины, и регистрировать поэтому его нужно в Гостехнадзоре, управлять таким автомобилем может только водитель с правами тракториста-машиниста. Вполне вероятно, что будет налажен выпуск и других модификаций на базе Visuva S2 — пикапа или минивэна.

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Источник: rg.ru

Фото: https://vk.com/visuva_tech



