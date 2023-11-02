«Москвич» с момента старта производства продал более 10 тысяч автомобилей

Пресс-служба «Москвича»: свыше 13 тысяч авто получили дилеры с ноября 2022 года

Автопроизводитель «Москвич» с ноября прошлого года отгрузил на продажу дилерам свыше 13 тысяч автомобилей. С момента старта производства было продано 10,6 тысяч автомобилей. Об этом корреспонденту Autonews.ru рассказали в пресс-службе российского бренда.

В частности, в октябре продажи «Москвича» составили 1598 автомобилей, а на учет было поставлено более 1200 машин. В пресс-службе напомнили, что продажи лифтбека «Москвич 6» стартовали в октябре. На текущий момент продано порядка 30 экземпляров. Дилерские центры только начали их получать, поэтому еще не во всех сервисах автомобили есть в наличии.

Из модельного ряда россиянам доступны «Москвич 3» с бензиновым двигателем и электромобиль «Москвич 3е». Первый оснащен турбомотором объемом 1,5 л мощностью 150 л.с. По желание клиента его можно комплектовать шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Цена на эту модель колеблется от 2 220 000 до 2 478 000 рублей.

Новый лифтбек «Москвич 6» — это перелицованный китайский Sehol A5 Plus. Он предлагается в двух комплектациях — «Комфорт» и «Бизнес». Цена составляет 2 626 000 и 2 826 000 руб. соответственно. У автомобиля бензиновый турбомотор объемом 1,5 л мощностью 136 л.с. и 200 Н⋅м крутящего момента. Силовой агрегат работает в паре с бесступенчатой трансмиссией CVT. Есть комплектация турбомотором GDI мощностью на 174 л.с.

Ранее «Москвич» анонсировал планы по выпуску двух новых моделей в 2024 году. По словам генерального директора Ханса-Петер Мозера, моделям дали присвоили название «Москвич 5» и «Москвич 8». Подробностей о них пока нет. Кроме того, рассматривается выпуск еще двух новинок под российским брендом, но пока нет никаких подробностей.

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Источник: Autonews.ru

Фото: Москвич