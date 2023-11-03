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Из проданных 1,04 млн автомобилей в РФ половину составляют отечественные марки

Минпромторг: продажи автомобилей в России за 10 месяцев превысили 1 млн штук

За период с января по октябрь 2023 года в России продажи новых автомобилей выросли на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом стало известно из сообщения Минпромторга РФ со ссылкой на данные «Паспорт промышленный консалтинг».

«По итогам января-октября 2023 года на территории Российской Федерации реализовано 1,041 млн 612 тыс. новых автомобилей (до трех лет), что на 56% больше показателей аналогичного периода прошлого года (667,738 тыс. штук). Половину в этом объеме составляют автомобили отечественного производства», — уточняется в тексте сообщения.
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Продажи октября составили 135,7 тыс. новых транспортных средств, из них на долю легковых пришлось 111,3 тыс. (+2% к сентябрю), 10,6 тыс. легких коммерческих автомобилей (+13%), 12,7 тыс. грузовиков (-5%) и 1,2 тыс. автобусов (+20%).

Lada Granta стала самым продаваемым автомобилем в октябре текущего года. Ее продажи выросли в сравнении с сентябрем на 16%, до 18 тыс. штук. Всего за 10 месяцев текущего года продажи модели составили 160,5 тыс. (+19% к аналогичному периоду прошлого года).

На втором месте по продажам марка Haval Jolion, ее продажи за октябрь составили 5,6 тыс. (+5% к сентябрю), а за 10 месяцев – 37,6 тыс. единиц (+5%). Тройку лидеров замыкает Lada Niva, продажи которой в октябре выросли на 4%, до 4,6 тыс. авто. Всего за период с января по октябрь было продано 37,2 тыс. таких автомобилей, это на 4% больше, чем в 2022 году.

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Источник: Tass.ru

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