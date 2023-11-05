Тот случай, когда правосудие торжествует

Выехавшего на красный свет водителя уже поджидал полицейский автомобиль

На видео, снятом в конце октября во Флориде (США), водителю пришлось резко затормозить из-за нарушителя, выехавшего на красный свет. Сначала он чертыхался, понимая, что мог попасть в серьезную передрягу, но потом обрадовался, так как полицейский автомобиль без опознавательных знаков тоже проезжал через перекресток, и заметил нарушителя.

Он прижал торопыгу к обочине и, нет сомнений, что тому грозит серьезный штраф.

«Сладкое мгновение правосудия! В конце, когда я проезжал мимо, я коротко просигналил водителю: «Ты попался», - прокомментировал автор видео инцидент.

В США штраф за проезд на красный может составить от 100 до 500 долларов (9,3 тыс. – 46,6 тыс. рублей) в зависимости от обстоятельств нарушения и штата, где оно произошло.

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Видео, фото: YouTube