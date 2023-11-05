Параллельный импорт в России пошел на спад

Автостат: число регистраций «параллельных» машин начало сокращаться

Уже более ста тысяч машин попало в РФ по параллельному импорту с начала 2023 года. Аналитики говорят, что за три квартала зарегистрировано 102 395 «параллельных» машин (легковые, пикапы и коммерческие), это 13% от всего объема регистраций по стране.

Но если с января по август количество «серых» автомобилей каждый месяц росло, то в сентябре впервые наблюдался спад: вместо августовских 15026 машин зарегистрировали только 13031 авто, ввезенных по параллельному импорту.

*Данные Автостат Инфо

Среди «параллельных» брендов лидерство в сентябре удержала Toyota сн результатом 2273 машин, а втором месте Kia, на третьем Hyundai, а замыкают пятерку BMW и Mitsubishi. У каждой марки также наблюдается небольшой спад по отношению к августовским значениям.

Интересно, что вплотную к Mitsubishi подобрался китайский электрический бренд Zeekr: в сентябре было зарегистрировано, соответственно 673 и 646 авто этих марок. Причем 528 машин бренда Zeekr – это модель Zeekr 001, что позволило «электричке» занять третье место в рейтинге моделей, сразу вслед за Kia Sportage (554 ед.) и Toyota Camry (865 ед.).

*Данные Автостат Инфо

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Источник: Автостат Инфо

Фото: Depositphotos, Автостат инфо