Составили список самых доступных гибридов на российском рынке

Лидером рейтинга стал малоизвестный экземпляр Forthing T5 Evo от DongFeng

Forthing T5 Evo доступен по цене всего 3 080 000 рублей и оснащен гибридной 176-сильной установкой на базе 1,5-литрового бензинового двигателя.

Forthing T5 Evo

На втором месте расположился кроссовер Skywell HT-i, который поступил в продажу в летом 2023 года. Он оснащен плагин-гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового 103-сильного бензинового двигателя и 177-сильного электромотора. Цена на эту модель начинается от 3 990 000 рублей.

Интерьер Forthing T5 Evo

Третье место в рейтинге занял новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid. Стоимость этой модели оценивается в 3 999 900 рублей. Он оснащен 235-сильной установкой на базе 1,5-литрового 147-сильного бензинового двигателя и двух электродвигателей.

Уже чуть выше стоит Chery Tiggo 8 Pro е+ Hybrid. Стоимость этой модели начинается от 4 929 900 рублей. Она также оснащена той же силовой установкой, что и Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid, и позволяет проехать на электричестве до 80 км по циклу NEDC.

На пятое место в рейтинге попал Voyah Free мощностью 693 л. с. Цена на эту модель составляет 7 990 000 рублей, и она может проехать на электротяге до 110 км.

Источник: Автоновости дня

Фото: DongFeng