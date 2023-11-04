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Для дачи в самый раз: представлен большой доступный пикап

Changan презентовал новый большой пикап Changan F70 Blue Whale Edition

Длина пикапа 5,6 метра, а ширина 1,93 метра. Колесная база 3,43 метра. Однако размеры не являются единственным достоинством этого пикапа. Changan F70 Blue Whale Edition оснащен мощным 2-литровым турбомотором, который развивает впечатляющую мощность в 232 л. с.

Changan F70 Blue Whale Edition
Changan F70 Blue Whale Edition

Важным преимуществом этой модели является наличие полного привода и 8-ступенчатой автоматической трансмиссии.

Changan F70 Blue Whale Edition
Changan F70 Blue Whale Edition
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Компания Changan также проявила заботу о своих клиентах, предоставив пожизненную гарантию на силовую установку пикапа.

В салоне Changan F70 Blue Whale Edition находится многофункциональное рулевое колесо, бесключевой доступ и кондиционер. Медиасистема с экраном диагональю 12,3 дюйма позволяет наслаждаться качественным звуком и удобным управлением различными функциями автомобиля.

Changan F70 Blue Whale Edition
Changan F70 Blue Whale Edition

Changan F70 Blue Whale Edition предлагает все это по достаточно доступной цене в 14 тысяч долларов.

Changan F70 Blue Whale Edition
Changan F70 Blue Whale Edition

Источник, фото: autohome.com.cn

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