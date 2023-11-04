Уникальный классический Range Rover с современной начинкой

ECD Auto Design сделали из классического Range Rover рестомод Project Stinky

Автомобиль получил ряд существенных изменений, как снаружи, так и внутри. Project Stinky отличается от стандартного Range Rover Classic более яркой цветовой гаммой. Кузов автомобиля окрашен в синий цвет Arles Blue, а крыша - в черный цвет Norvik Black. Также автомобиль получил новый комплект 18-дюймовых колес Kahn, обутых в шины Continental.

Project Stinky

Под капотом Project Stinky установлен новый двигатель V8. В паре с ним работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач, приводящая в движение все четыре колеса.

Салон автомобиля отделан натуральной кожей. Передние сиденья оснащены подогревом. Также в салоне установлена современная информационно-развлекательная система Sony. Кроме того, в автомобиле есть три порта USB, Wi-Fi, камера заднего вида, дистанционный запуск, Bluetooth и беспроводное зарядное устройство для смартфона.

Project Stinky

Компания ECD Auto Design планирует выпустить ограниченную партию из 20 автомобилей Project Stinky. Стоимость каждого автомобиля составит 250 000 долларов США.

Источник: Carscoops

Фото: ECD Auto Design