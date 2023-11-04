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Уникальный классический Range Rover с современной начинкой

ECD Auto Design сделали из классического Range Rover рестомод Project Stinky

Автомобиль получил ряд существенных изменений, как снаружи, так и внутри. Project Stinky отличается от стандартного Range Rover Classic более яркой цветовой гаммой. Кузов автомобиля окрашен в синий цвет Arles Blue, а крыша - в черный цвет Norvik Black. Также автомобиль получил новый комплект 18-дюймовых колес Kahn, обутых в шины Continental.

Project Stinky
Project Stinky

Под капотом Project Stinky установлен новый двигатель V8. В паре с ним работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач, приводящая в движение все четыре колеса.

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Салон автомобиля отделан натуральной кожей. Передние сиденья оснащены подогревом. Также в салоне установлена современная информационно-развлекательная система Sony. Кроме того, в автомобиле есть три порта USB, Wi-Fi, камера заднего вида, дистанционный запуск, Bluetooth и беспроводное зарядное устройство для смартфона.

Project Stinky
Project Stinky

Компания ECD Auto Design планирует выпустить ограниченную партию из 20 автомобилей Project Stinky. Стоимость каждого автомобиля составит 250 000 долларов США.

Источник: Carscoops

Фото: ECD Auto Design

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Land Rover Range Rover (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Land Rover Range Rover  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

dv

+1