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Новый «Логан» будут продавать в России официально

Pars Khodro Cadilla P90 – обновленная версия Renault Logan засветилась на фото

Этот автомобиль, поймали на камеру во время закрытой презентации, уже вызывает интерес у многих.

Pars Khodro Cadilla P90
Pars Khodro Cadilla P90

Одной из основных отличительных черт Pars Khodro Cadilla P90 от оригинального Renault Logan будет его уникальная оптика и новые бамперы, которые придадут ему более современный и элегантный вид. Внутри автомобиль будет оснащен более современной приборной панелью и медиасистемой с небольшим сенсорным экраном.

Pars Khodro Cadilla P90
Pars Khodro Cadilla P90
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АиФ: Иран намерен вывести на российский авторынок сразу четыре модели

Основой для Pars Khodro Cadilla P90 послужит атмосферный 1,6-литровый 16-клапанный двигатель ME16, который способен выдавать 110 л. с. и 147 Н·м максимального крутящего момента. Изначально автомобиль будет предлагаться с пятиступенчатой механической коробкой передач, но позже появится и классический «автомат».

Pars Khodro Cadilla P90
Pars Khodro Cadilla P90

Пока точные сроки выхода и стоимость Pars Khodro Cadilla P90 остаются неизвестными. Есть большая вероятность того, что иранский «Логан» будет предлагаться в России, ведь Иран и РФ поддерживают теплые отношения в данном сегменте.

Pars Khodro Cadilla P90
Pars Khodro Cadilla P90

Интересным фактом является доля иранских комплектующих в 97%, то есть импортозамещение здесь на максимальном уровне.

Источник: IXBT

Фото: khodrobank.com

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За РулемЛежнин Роман
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