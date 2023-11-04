«Автотор» тайно собрал партию новых кроссоверов для России

На калининградском «Автоторе» собрали партию кроссоверов DongFeng ix7

Dongfeng ix7 это большой 7-местный кроссовер с современным дизайном и богатым оснащением. Автомобиль имеет габариты 4930 х 1935 х 1765 мм при колесной базе 2810 мм. Под капотом ix7 установлен 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 231 л. с., который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Dongfeng ix7

В базовой комплектации Dongfeng ix7 оснащается 18-дюймовыми колесными дисками, медиасистемой с 12,3-дюймовым экраном, кожаным салоном и кондиционером. В более дорогих версиях доступны 20-дюймовые колеса, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша с люком, цифровая приборная панель, проекционный экран и аудиосистема Pioneer.

Dongfeng ix7

По данным «Автотора», продажи Dongfeng ix7 в России должны стартовать в начале 2024 года. Ожидается, что автомобиль будет доступен в двух комплектациях: Comfort и Premium.

Цены на ix7 пока не объявлены, но эксперты прогнозируют, что они будут находиться в диапазоне от 3 до 4 миллионов рублей.

Dongfeng ix7

Эта новость вызвала большой интерес у российских автолюбителей, так как ix7 является прямым конкурентом таких популярных моделей, как Nissan Murano и Volvo XC90.

Источник: Китайские автомобили

Фото: AutoHome.com.cn