Выглядит дороже, чем стоит: представлен новый кроссовер

Обновленные кроссоверы Forthing T5 Evo обладают сходством с Lamborghini Urus

Эти автомобили предлагаются с различными силовыми установками и доступны по цене от 2,85 до 3,99 миллиона рублей.

Forthing T5 Evo

Наиболее дорогая версия Forthing T5 Evo оснащена гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового двигателя с мощностью 177 л. с. Этот автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 8,17 секунды, а заявленный расход топлива составляет 5,3 литра на 100 километров.

Forthing T5 Evo

Более доступная модификация оснащена чисто бензиновым двигателем, выдающим 197 л. с. и 285 Нм крутящего момента. В сочетании с семидиапазонным «роботом» этот автомобиль предлагает отличные характеристики и динамичность на дороге.

Forthing T5 Evo имеет множество привлекательных особенностей в своем оснащении. В стандартную комплектацию входят 19-дюймовые диски, диодная оптика, экокожаные сиденья, климат-контроль и медиасистема с двумя дисплеями и камерами кругового обзора.

Forthing T5 Evo

Дорестайлинговую версию Forthing T5 Evo можно было приобрести в России официально по цене от 3,08 миллиона рублей.

Источник: IXBT

Фото: auto.ru