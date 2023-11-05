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Самые доступные автомобили: ситуация на рынке в ноябре 2023 года

Составлен рейтинг самых дешевых автомобилей в России от 700 тыс. до 2 млн рублей

На первом месте этого списка традиционно расположилась Lada Granta в версии Classic, которую можно приобрести за 699 900 рублей. Этот автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Lada Niva Legend и Travel занимают второе и третье места соответственно. Стоимость Lada Niva Legend составляет 829 900 рублей, а Lada Niva Travel можно приобрести за 1 092 900 рублей. Оба автомобиля оснащены 1,7-литровым двигателем и пятиступенчатой механической трансмиссией.

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На четвертом месте находится Lada Vesta, она доступна по цене от 1 239 900 рублей. Этот автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 лошадиных сил и механической коробкой передач.

Следующие две позиции в рейтинге занимают УАЗ «Хантер» и «Патриот». УАЗ «Хантер» доступен по цене 1 390 000 рублей и оснащен 2,7-литровым двигателем, пятиступенчатой механической трансмиссией и подключаемым полным приводом. УАЗ «Патриот» стоит 1 530 000 рублей и оснащен пятиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

Седьмое место в рейтинге занимает УАЗ «Пикап» с ценой от 1 555 000 рублей. На восьмом месте находится седан Changan Alsvin, доступный по цене 1 750 000 рублей. Lian X3 Pro стоимостью 1 879 900 рублей занимает предпоследнее место в этом рейтинге.

Замыкает топ самых доступных автомобилей в России Haval Jolion, цена которого составляет 1 949 000 рублей.

Источник: Автоновости дня

Фото: Depositphotos

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За РулемЛежнин Роман
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