Самые доступные автомобили: ситуация на рынке в ноябре 2023 года
На первом месте этого списка традиционно расположилась Lada Granta в версии Classic, которую можно приобрести за 699 900 рублей. Этот автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач.
Lada Niva Legend и Travel занимают второе и третье места соответственно. Стоимость Lada Niva Legend составляет 829 900 рублей, а Lada Niva Travel можно приобрести за 1 092 900 рублей. Оба автомобиля оснащены 1,7-литровым двигателем и пятиступенчатой механической трансмиссией.
На четвертом месте находится Lada Vesta, она доступна по цене от 1 239 900 рублей. Этот автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 лошадиных сил и механической коробкой передач.
Следующие две позиции в рейтинге занимают УАЗ «Хантер» и «Патриот». УАЗ «Хантер» доступен по цене 1 390 000 рублей и оснащен 2,7-литровым двигателем, пятиступенчатой механической трансмиссией и подключаемым полным приводом. УАЗ «Патриот» стоит 1 530 000 рублей и оснащен пятиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.
Седьмое место в рейтинге занимает УАЗ «Пикап» с ценой от 1 555 000 рублей. На восьмом месте находится седан Changan Alsvin, доступный по цене 1 750 000 рублей. Lian X3 Pro стоимостью 1 879 900 рублей занимает предпоследнее место в этом рейтинге.
Замыкает топ самых доступных автомобилей в России Haval Jolion, цена которого составляет 1 949 000 рублей.
Источник: Автоновости дня
Фото: Depositphotos
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