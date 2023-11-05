Собака получила травмы после поездки на крыше автомобиля
По информации, размещенной в Telegram-канале жителей района «Комендантский проспект», вечером 30 октября в одном из дворов нетрезвые хозяева собаки породы Шпиц решили организовать питомцу поездку с «ветерком» на крыше автомобиля Opel Astra.
Однако поездка пошла не по плану: в результате резкого ускорения собака не удержалась и упала с машины на ходу, получив травмы.
«Люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, посадили собаку на крышу своей машины и начали ее так катать, снимая ее на видео под музыку, резко газанули, и собака упала на землю, у нее начался приступ эпилепсии, пошла кровь из носа», — говорится в посте сообщества.
Вызванная на место происшествия полиция доставила фигурантов в отделение, собаку они взяли с собой. Животному явно требовалась помощь ветеринара, одна из очевидиц хотела забрать его и доставить в клинику, однако полицейские не позволили, так как это можно трактовать как хищение имущества. О состоянии собачки ничего не известно.
Источник: Telegram-канал «Коменда»
Фото: Unsplash
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