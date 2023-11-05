Подросток вывел автобус из строя… снежком

Нижегородские подростки разбили зеркало заднего вида автобуса играя в снежки

Инцидент произошел в Нижнем Новгороде на площади Героев около 14 часов. Группа подростков решила испытать свою меткость и бросила снежком в зеркало заднего вида автобуса А-51.

К несчастью, зеркало не выдержало удара и разбилось. В результате автобус пришлось снять с линии до конца дня, что привело к неудобствам для пассажиров и дополнительным затратам для автобусной компании.

Однако, это был не единственный случай. На этот раз другой автобус маршрута А-90 стал жертвой подобной атаки. Неизвестные подростки разбили лобовое стекло автобуса ледяной глыбой, что привело к отмене рейса и недовольству пассажиров.

Представители компании «Нижегородпассажиравтотранс» не остались в стороне и подали заявления в правоохранительные органы в связи с повреждением автобусов.

Источник: В городе N

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